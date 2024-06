Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza placuta pentru cei prezenti la concertul Voltaj, de la Mamaia, care au avut ocazia sa o vada pe scena si pe gimnasta Sabrina Maneca Voinea, noua stea a gimnasticii romanesti, sportiva calificata la Jocurile Olimpice de la Paris din aceasta vara Legitimata la CSM Constanta si antrenata de mama…

- Romania a ramas fara un ciclist cotat cu șanse la medalii la Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie – 11 august). Din pacate, aceasta poveste denota o lipsa crasa de responsabilitate și educație.

- Vești nu tocmai incurajatoare dinspre Vlad Dascalu, ciclistul care ar fi trebuit sa reprezinte Romania la Jocurile Olimpice. Sportivul in varsta de 26 de ani, creditat cu speranțe pentru o medalie la Paris, a fost suspendat 17 luni de Tribunalul Anti-Doping din cadrul Uniunii Cicliste Internaționale.…

- Aeronava cu care TAROM va transporta sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris poarta numele „Nadia Comaneci”, un avion preluand, in premiera in Romania, numele unui sportiv, informeaza compania de transport aerian printr-un comunicat. „TAROM va purta sportivii romani la Jocurile Olimpice de…

- Cu gandul la Jocurile Olimpice se la Paris, David Popovici a debutat in mare forța, miercuri, la Campionatele Naționale de la Otopeni. ​El s-a impus in Finala A a in probei de 50 m liber cu un timp de 22,27 secunde. Popovici a fost urmat in clasamentul prodei de 50 m liber de George Rațiu, cu 22,43…

- Canotorul Marius Cozmiuc a declarat, vineri, la Complexul Sportiv National „Elisabeta Lipa“ din Snagov, ca isi doreste sa isi incheie cariera pe cea mai inalta treapta a podiumului la Jocurile Olimpice de la Paris. „Imi doresc sa imi inchei cariera pe cea mai inalta treapta la Jocurile Olimpice. Acesta…

- Presedinta Agentiei Nationale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipa, a declarat in cadrul unei conferinte organizate de Fundatia Europeana Titulescu, ca spera ca editia Jocurilor Olimpice de la Paris din aceasta vara sa fie una mult mai frumoasa decat cea de la Tokyo, unde Romania a cucerit patru medalii,…

- Fosta campioana olimpica si mondiala la atletism Gabriela Szabo a declarat, miercuri, ca este trist sa vada ca reprezentantii Romaniei se duc la competitiile internationale doar ca sa participe si nu ca sa castige medalii. Intrebata daca atletismul romanesc poate spera la o medalie la Jocurile Olimpice…