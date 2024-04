Stiri pe aceeasi tema

- Antonia are, din nou, stari proaste și nu se simte bine nici fizic, dar nici psihic. Episoadele de bulimie au aparut și, in urma incalcarii repetate a regulamentului Mireasa, a ajuns in cursa de eliminare.

- Dupa ce Alexandru a marturisit ca a fost dependent de jocuri de noroc, tatal acestuia a intrat in direct. De asemenea, Cristina și Alexandru au discutat cu Elena, dupa ce fata a avut mai multe reclamații la adresa atitudinii cuplului fața de ea.

- In ediția din data de 28 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, dupa emisiune, Cristian și Antonia iși faceau confesiuni sincere unul altuia și vorbeau despre lucrurile pe care le accepta fiecare intr-o relație, asta la scurt timp dupa desparțirea tanarului de Laura. Iata ce și-au spus cei doi!

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 18 martie 2024, a adus multe emoții in casa Mireasa - Capriciile iubirii! Concurenții au fost destul de agitați, astfel ca nu s-au putut bucura de nimic din emisiune. Alexandru și Cristina au fost triști in urma nominalizarilor! Concurenta a intrat in cursa de…

- In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, de pe 21 februarie 2024 Cristi a vobit despre gestul de a o da jos de pe scaun la petrecere pe Antonia și de a-i vorbi urat. Baiaul a recunoscut ca a greșit și i-a dat un sfat lui Valentin. Antonia a fost foarte suparata pentru ca Valentin a acceptat sa…

- In ediția din data de 8 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, parinții Andradei au fost prezenți in platoul emisunii Capriciile Iubirii, lucru care a deranjat-o pe Antonia, care a considerat nepotrivit faptul ca parinții ei nu sunt și ei prezenți pentru a o apara. Tanara și-a prezentat, ulterior,…

- Dupa ce a ieșit din platoul Mireasa, Capriciile Iubirii, Antonia și-a facut bagajele pentru a se muta din camera. In emisia live de Mireasa de pe 8 februarie 2024 s-a discutat despre acest subiect, iar Albert a spus ca a luat o decizie in ceea ce le privește pe Antonia și Andrada.

- Antonia, una dintre concurentele din casa Mireasa, a facut dezvaluiri despre trecut. Tanara in varsta de 27 de ani a spus ca a avut doua relații. Primul ei partener a murit, iar cel de-al doilea a fost violent cu ea.