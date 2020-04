Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 31 de ani, pe 22 februarie 1989, Medgidia era in sarbatoare: echipa locala Progresul CSS intalnea pe teren propriu, in 16 imile de finala ale Cupei Romaniei, marea formatie a lui Dinamo. Pe un stadion care gemea de lume, "cainii rosiildquo; se impuneau cu 2 1, dar nu le a fost usor. Antrenorul…

- In varsta de 74 de ani, Mircea Lucescu sta in izolare acasa, la București, dupa masurile impuse de autoritați, din cauza pandemiei de coronavirus.In lipsa de activitate, Mircea Lucescu a dezvaluit intr-un interviu pentru italienii de la Tuttomercatoweb ca vorbește la telefon și citește ziarele. ”Stau…

- Inmormantarea lui Vasile Ouatu se va face cat mai rapid posibil și in condițiile speciale stabilite de Ordonanța militara nr. 2/2020 și, mai ales, de un ordin al Ministerului Sanatații din 14 martie 2020. In primul rand, numarul participanților la slujba de inmormantare trebuie sa fie de maxim 8, aici…

- Preotul paroh din satul barbatului acuzat ca l-a ucis pe baiatul de 14 ani, din judetul Vaslui, si-a manifestat public sustinerea fata de presupusul autor al crimei si familiei acestuia, in timp ce fata de familia victimei are o atitudine critica, punandu-i la indoiala durerea.

- Politistii gorjeni au inceput ieri o ancheta impotriva unui barbat de 77 de ani, acuzat de mama unei minore de 14 ani ca ar fi lasat-o gravida pe aceasta. Mama minorei a venit la Politie si a depus plangere, imediat fiind incepute cercetarile in aces...

- Guvernul „ingheața“ salariile funcționarilor, primaria se conformeaza. Primaria Craiova va modifica, in ședința Consiliului Local (CL) din data de 30 ianuarie, o hotarare de CL din ianuarie 2018, care stabilea salariile din cadrul familiei ocupationale „Administratie“. Funcționarilor din aparatul de…

- Razboiul dintre Gabi Badalau si Claudia Patrascanu ia o turnura neasteptata: artista sustine ca a fost concediata ilegal de firma detinuta de fostul partener, pentru a ajunge, alaturi de copii, pe drumuri.

- Mihaela Nunweiller, fiica fostului mare dinamovist Lica Nunweiller, o apropiata de-ale Cristinei Țopescu, a postat un mesaj pe Facebook dupa aflarea morții acesteia. Ulterior, postarea a fost ștearsa. „Am lasat-o singura. Cu toții. Și eu am lasat-o singura de sarbatori. Și nu o sa mi-o iert niciodata!…