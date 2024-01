Stiri pe aceeasi tema

- La bordul avionului Tarom in care un pasager s-a automutilat cu o lama de ras se aflau și Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, șeful DSU, Raed Arafat, și fosta ministra Rovana Plumb. Informațiile au fost confirmate chiar numarul doi in NATO, Mircea Geoana.

