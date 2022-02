Mircea Geoană explică de ce au trimis americanii trupe în România Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, susține ca suplimentarea trupelor in Romania și alte țari din Eurppa reprezinta un semnal de incredere și reasigurare din partea SUA. „Aceasta decizie este binevenita, ea reprezinta un semnal de solidaritate intre aliați. Este o veste pe care evident au salutat-o Romania, Germania si Polonia, țarile care vor avea temporar aceste trupe americane suplimentare. Observați ca nu e vorba de cifre atat de mari, nu sunt contingente atat de masive. „Este un semnal de incredere si de reasigurare a țarilor de pe flancul estic" Este un semnal… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

