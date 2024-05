Alimentul extrem de iubit de români care se vinde la preț dublu față de 2021. De ce este atât de scump Cat costa un kg de cartofi in 2024In piețele din Romania, prețul unui kilogram de cartofi a crescut constant in ultimele luni. Daca in 2021 cartofii se vindeau in medie cu 1,70 lei pe kilogram, astazi prețul a ajuns la 5 lei pe kilogram, marcand o creștere alarmanta pentru bugetele familiilor. In doar șase luni, prețul a urcat cu 12% , de la aproximativ 3,50 lei la 5 lei.Principalul factor care a condus la creșterea prețurilor cartofilor este seceta devastatoare care a afectat Europa anul trecut. Producția europeana de cartofi a scazut cu 15% comparativ cu anul precedent, ceea ce a dus la o cerere… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

