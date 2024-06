Se majorează valoarea tichetelor de masă. Legea a fost trimisă spre promulgare Se scumpesc tichetele de masa. Valoarea acestora va crește in doua etape, dupa ce legea a fost adoptata de Parlament. A fost trimisa spre promulgare, dupa care va intra in vigoare și se va aplica și pentru lunile august si septembrie. La ce suma vor ajunge. Se scumpesc tichetele de masa Marți, Camera Deputaților a […] The post Se majoreaza valoarea tichetelor de masa. Legea a fost trimisa spre promulgare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

