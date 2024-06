Companiile de tehnologie caștiga teren rapid in toata lumea și schimba radical toate sectoarele pieței muncii. In viitor, exista posibilitatea ca roboții sa preia funcțiile de conducere in banci, o perspectiva care ridica ingrijorari globale cu privire la amenințarea tehnologica asupra locurilor de munca ale oamenilor. Progresele tehnologice din zilele de astazi remodeleaza complet strategiile […] The post Companiile de tehnologie caștiga teren. Șefii de banci ar putea fi inlocuiți de roboți appeared first on Puterea.ro .