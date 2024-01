Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a declarat miercuri ca programul ”Casa Verde Fotovoltaice” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania. „Asa cum am mai spus-o si in trecut,…

- Programul ” Casa Verde Fotovoltaice ” va avea pentru acest an un buget de doua miliarde de lei si ne vom opri atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet. „Asa cum…

- "Asa cum am mai spus-o si in trecut, ne oprim atunci cand vom avea panouri fotovoltaice si pe ultimul acoperis din Romania. Doua miliarde este cu siguranta un buget-record, la fel si cum si 1,75 miliarde a fost un buget-record pentru anul 2023, dar ne propunem sa fim chiar mai ambitiosi. Vom deschide…

- "Ne oprim atunci cand vom avea panouri fotovoltaice și pe ultimul acoperiș din Romania", spune ministrul Mediului, Mircea Fechet. El anunța un buget record in 2024 pentru programul Casa Verde Fotovoltaice, respectiv doua miliarde de lei.

- Rareș Bogdan a explicat in direct la Antena 3 CNN situația bugetului pentru Romania, in 2024. Acesta a susținut ca demnitarii nu vor avea creșteri salariale de 5%. „Nu va fi creștere la demnitari de 5%, in schimb va fi un buget care in condițiile date. Parerea mea e ca arata mult mai bine decat in urma…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca, pana in 2027, Romania va investi 2,5 miliarde de euro din Fondul UE pentru Tranzitie Justa in diversificarea energetica si economica a judetelor dependente de industrii intensive in carbon, conform Agerpres.Seful statului a subliniat, la Dubai,…

- Guvernul vrea sa schimbe programul Rabla astfel incat sa stimuleze achiziția de mașini fabricate in Romania. „Va trebui sa discutam daca mai cumparam mașini foarte scumpe cu voucherul Rabla sau nu, la fel cum este adevarat nu pot sa nu ma gandesc la cei doi producatori de autoturisme din Romania care…

- Pana la sfarșitul lunii septembrie 2024, vor trebui instalate cel putin 250 de Centre de colectare cu aport voluntar (CAV), urmand ca, pana la sfarsitul lunii iunie 2026, sa fie inființate și operaționale, in total, 565 de astfel de centre. Romania are la dispoziția 1,2 miliarde de euro de euro pentru…