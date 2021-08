MIRACOLUL DE FIECARE ZI. Fericirea celorlalți e șansa noastră de a fi fericiți In aceasta ultima luna de vacanța, poate nu ar fi rau sa domolim și sa punem in umbra toate lucrurile care ne fac viața amara – politica, bani, demagogie, golanie și altele de soi enervant – și sa ne gandim, cum ar trebui sa facem mai des, la parțile pline, intense, luminoase și creative ale vieții. Astfel de lumina ne-ar incarca bateriile, o asemenea introspecție ne-ar readuce speranța intr-o zi de maine in care vom invinge și vom fi fericiți. Speranța ca vom avea o zi de maine! Pentru ca tot am rostit cuvantul minune pe care ne e frica sa-l mai folosim, „fericire”, sa ne ocupam astazi… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

