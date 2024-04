Cei mai buni specialiști, din mai toate domeniile de activitate, pleaca din țara. De ce? Pentru ca nu sunt apreciați. Pentru ca nu exista o strategie pentru forța de munca. Despre cum evolueaza piața forței de munca, despre anagajari, angajatori, cv-uri și interviuri, am discutat, la Dialogurile Puterii , cu profesor universitar Gabriela Nița , specialist in resurse umane. Nevoile de forța de munca , la nivel național, ar trebui sa se reflecte in programele școlare de la nivelul liceelor și facultaților. Dar știm cu toții ca, in Romania, cei mai mulți parinți și copiii lor alearga dupa școli ”bune”…