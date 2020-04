Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, sambata, ca prin Ordonanta Militara nr 7 este prelungita suspendarea transportului rutier international de persoane, dar a aratat ca sunt introduse o serie de inlesniri pentru soferii care realizeaza transport de marfa international. ‘O alta prevedere…

- Romania suspenda zborurile catre și inspre SUA, Iran și inca șapte tari europene Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat sambata ca a semnat Ordonanta Militara nr 7, care prevede inclusiv suspendarea zborurilor catre si dinspre SUA si o serie de tari europene, pentru o perioada de 14 zile,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, i-a indemnat pe romanii din diaspora sa petreaca sarbatorile pascale in tarile in care locuiesc, deoarece in Romania vor trebui sa stea 14 zile in carantina. "As dori sa fac un apel catre fratii nostri din diaspora, cei care doresc sa ajunga in tara in urmatoarele…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a lansat sambata un apel disperat catre romanii din diaspora care vor sa-si petreaca Sarbatorile Pascale cu familiile din Romania, cerandu-le sa ramana acolo unde sunt.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat sambata, in declaratia de la sediul MAI de prezentare a prevederilor Ordonantei Militare nr 7, ca s-a decis suspendarea zborurilor catre si dinspre SUA si o serie de tari europene, pentru o perioada de 14 zile, incepand din data de 5 aprilie. "Am…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a vorbit, marți seara, la Realitatea PLUS despre știrile false raspandite in contextul pandemiei de coronavirus, in Romania. Acesta a precizat ca pentru combaterea informațiilor neadevarate, va avea o intrevedere informala cu reprezentanții trusturilor media.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, dezvaluie, intr-o interventie la Romania TV, ca un senator i-a cerut sa inchida un intreg judet. Vela nu a dezvaluit despre ce judet si ce senator este vorba."Azi, un senator dintr-un judet ne-a spus: 'Nu putem sa inchidem judetul X?' Cand am discutat…

- Restricții dure impuse de autoritațile din Romania. Libertatea de mișcare e limitata, iar mall-urile se inchid. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca, potrivit ordonantei militare adoptate sambata, slujbele religioase se pot oficia in lacasurile de cult, insa fara accesul publicului,…