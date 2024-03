Stiri pe aceeasi tema

- Romania se indreapta cu pași hotarați catre eliminarea birocrației și modernizarea sistemului de documentare, aducand in prim plan era documentelor digitale. Potrivit lui Catalin Giulescu, directorul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, București va avea, in acest…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a subliniat, intr-un mesaj transmis duminica, de Ziua Evidentei Persoanelor, ca in prezent documentul de identitate este un element cheie al modernitatii, iar ministerul sau a angajat proiecte referitoare la digitalizare si reducerea birocratiei in acest…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Zilei Evidentei Persoanelor, in care a mentionat importanta documentului de identitate. Potrivit lui Predoiu, daca in trecut documentul de identitate oferea o imagine reala a numarului de locuitori, acum acesta este ”un…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, s-a intalnit marți cu șeful FBI, Christopher Wray, aflat in vizita in Romania. Catalin Predoiu a sous ca doreste construirea un parteneriat intre Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din București si academia FBI de la Quantico, in contextul deciziei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a explicat care sunt schimbarile care vin odata cu introducerea carților de identitate electronice. Acestea au fost emise, anul trecut, doar in județul Cluj, insa de la 1 ianuarie au fost introduse la nivel național. ”A fost un proiect, exista un proiect-pilot…

- Predoiu tempereaza entuziasmul din Romania in chestiunea Schengen: 'Nu este un triumf senzational!'Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, vineri, referindu-se la intrarea Romaniei in Schengen cu frontierele maritime, ca o calatorie pe mare este privita acum ca una in interiorul tarii,…

- ”Anul care se incheie ne-a aratat tuturor ca doar uniti si apeland la diplomatie, perseverenta si rabdare putem sa ne indeplinim obiectivele, oricat de greu de atins ar parea ca sunt acestea. Lucru valabil in special pentru obiectivele de interes national, spre binele tuturor romanilor, aderarea la…

- Guvernul a aprobat joi, 28 decembrie, o ordonanta care prevede ca, pana la punerea in circulatie la nivel national a cartilor de identitate electronice, romanii pot circula in strainatate cu cartile de identitate normale emise dupa data de 31 decembrie 2023.Masura este luata pentru a nu ingradi dreptul…