DJ Snake a lansat piesa “You Are My High”

Noua melodie a lui DJ Snake combina elemente clasice de dance cu R&B & funk, creand astfel un imn al verii. Piesa este inspirata de “You Are My High” a celor de la The Gap Band si este a doua lansare in doua saptamani, dupa ce acesta a lansat piesa cu Malaa – “Ring The Alarm”. Cele doua melodii anunta turneul… [citeste mai departe]