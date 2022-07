Varianta Ocolitoare a Municipiului Satu Mare, in lungime de aproape 20 de kilometri, a fost data in circulatie, a anuntat vineri ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pe pagina oficiala de Facebook. „Varianta Ocolitoare a Municipiului Satu Mare este de astazi deschisa circulatiei! Cu o lungime de 19,54 km, aceasta Varianta va avea un important impact economic pentru intreaga zona, pe termen mediu si lung: reducerea duratei de transport, cresterea confortului si sigurantei in trafic, economie de combustibil, dezvoltarea localitatilor deservite”, a mentionat Grindeanu. Centura Municipiului…