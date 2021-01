Stiri pe aceeasi tema

- Contestat de social-democrați, dupa incendiul de la Spitalul "Matei Balș", in urma caruia au murit șapte persoane, Vlad Voiculescu le-a raspuns acestora. In opinia ministrului sanatații, printre cei vinovați de producerea tragediei s-ar putea numara oameni de frunte din cadrul PSD. „Mi-am adus aminte…

- Cu acordul majoritații din Consiliul General, am asigurat echipa de stabilitate financiara in 2021, afirma primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care spune ca in cateva luni va prezenta o strategie pentru...

- Consiliul General al Capitalei nu i-a ales nici marți pe cei doi viceprimari, iar asta pentru ca instanța nu a validat inca mandatele celor 55 de consilieri generali. Propunerea PNL pentru funcția de viceprimar este Stelian Bujduveanu, iar a USR-PLUS – Vlad Voiculescu. „Inca nu suntem in format complet,…

- Incaierare politica dupa avaria de la spitalele Matei Balș și Colentina. Primarul general Nicușor Dan acuza, dupa avarie, ca directorul Spitalului Colentina a luat masuri, in timp ce cel al Spitalului „Matei Balș”, Adrian Streinu Cercel, nu a facut nimic „și a constatat seara ca este frig”, susținand…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, admite faptul ca o mare problema a Capitalei este legata de locurile de parcare și de traficul rutier mult prea glomerat. Edilul spune ca problemele legate de traficul din București vor trebui rezolvate sistematic. Nicușor Dan estimeaza ca aceste probleme…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat sambata ca iși menține parerea și ca nu este de acord cu enuntarea la subventia de care beneficiaza bucurestenii pentru agentul termic. „Subventia o sa continue sa fie platita in Bucuresti si, mai mult decat atat, o sa fie platita la timp, ca sa…

- Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi, in cadrul intalnirii de lucru a premierului Ludovic Orban cu ministrul Economiei, Virgil Popescu și cu reprezentanții ELCEN, pe tema furnizarii energiei termice, ca sistemul termic din București este una din prioritațile sale. „Avem…