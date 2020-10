Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, nu are nicio varianta pentru ca parinții care nu au cu cine sa-și lase copiii acasa, dupa ce in Bucureși și in mai multe zone din țara școlile s-au inchis, iar elevii vor invața exclusiv online.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat principalele masuri dupa depașirea ratei de infectare de 3 la mia de locuitori: – Obligativitatea portului maștii in toate spoațiile deschise, alaturi de spațiile inchise – Suspendarea cursurilor școlare și organizarea orelor in sistem online in toate școlile – Suspendarea…

- Orban a anuntat restrictiile ce vor fi impuse in Capitala: Se inchid scolile, restaurante. Masca devine obligatorie. Lista completa a masurilor Ludovic Orban a anuntat principalele masuri dupa depasirea ratei de infectare de 3 la mia de locuitori. Orban a anuntat restrictiile ce vor fi impuse in Capitala:…

- Orban se asteapta la cazuri multe dupa deschiderea scolilor. "Doamna ministru Alexandru, sa fim pregatiti cu procedurile pentru ca este clar ca o sa avem foarte multe situatii in care sunt parinti care au dreptul legal, conform ordonantei de urgenta, ca, daca exista o situatie in care copilul sta…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca alocatiile marite – prima etapa – vor fi platite fara intarziere, incepand cu data de 8 septembrie, mai intai pe carduri. “Las PSD fara un subiect (intarzieri la plata pensiilor si a alocatiilor marite) din care spera sa mai castige…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat ca totul este in grafic și alocațiile marite vor ajunge la timp la copii. „Alocațiile marite (prima etapa) vor fi platite fara nicio zi de intarziere. Cupoanele sunt gata, transferurile sunt facute. La alocații, plațile se fac, mai intai, pe carduri. Incepand…

- Din 1 septembrie intra in vigoare majorarea cu 20% a alocatiilor pentru copii, aceasta fiind o prima etapa din calendarul de crestere. UPDATE Ministrul Muncii anunta ca alocatiile majorate vor fi platite incepand cu 8 septembrie. "Conform deciziei luate in Guvern, etapele in care…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a prezentat, miercuri, in ședința de Guvern, proiectul de Ordonanța de Urgența care prevede majorarea alocațiilor. Potrivit noii legi adoptate de Parlament, acestea trebuie majorate cu 300 de lei copiii intre 2 și 18 ani și cu 600 de lei pentru cei intre 0 și…