- Jurj Fica, sau „Tanti Fica” cum ii spun satenii, o vaduva de 76 de ani, care nu are copii, in varsta de 76 de ani, traieste singura intr-un catun din comuna Ceru Bacainti, judetul Alba și are un venit lunar de-a dreptul strigator la cer. Pensia femeii este de 15 lei. Tanti Fica și-a pierdut soțul in…

- Primul termen al procesului in care Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal, este judecat pentru uciderea Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu va avea loc miercuri, 21 octombrie, la Tribunalul Olt. Accesul presei nu va fi permis in sala de judecata din cauza pandemiei de coronavirus, iar singurii care…

- FUMIGENE DE LUNI (3) FUMIGENE DE LUNI(3) “Copiii sunt dresați și condiționați ca animalele. Acesta este noul program ‘școala altfel’: in cușca și cu botnița”- susțin protestatarii din Piața Universitații strigand, ca acum 30 de ani, “Libertate!” și “Jos dictatura!”. Medicala. Jandarmii susțin ca galagioșii…

- Duminica dupa-amiaza una din fantanile arteziene din Craiova s-a umplut cu spuma. Incidentul petrecut chiar in centrul Craiovei a pus pe jar administratia locala si politia. Nimeni nu stie cine si ce a turna in apa uneia dintre fantanile arteziene, situata in Piața Mihai Viteazul. S-a intamplat fara…

- Alba Iulia va continua sa fie un exemplu de administrație performanta pentru comunitațile din Romania, iar modelul imprumutat de alții de aici, din Cealalta Capitala, merge mai departe cu Voicu Paul la Primarie. Lucrurile nu se intampla de la sine, iar pentru eficiența in folosul oamenilor, nu e suficient…