- Locuitorii orașului Gataia au avut din nou emoții din cauza ca hidrologii au emis cod roșu de inundații pe raul Barzava. Este cea mai vulnerabila zona la inundații din Timiș, iar Tanczos Barna, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor a venit la Gataia joi și a promis finanțare pentru lucrarile hidrotehnice…

- Specialiștii romani anunța un Cod Roșu de inundații in vestul Romaniei, in județul Timiș, valabil in ziua de 26 aprilie 2023. Avertismentul este transmis de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). Codul Roșu este in vigoare de la ora 8 pana la ora 14. „Ca urmare a propagarii…

- Hidrologii au emis miercuri, 26 aprilie, o alerta cod roșu de inundații pe raurile din bazinul hidrografic Barzava, in zona orașului Gataia din județul Timiș, in urma ploilor puternice din ultima perioada.Alerta cod roșu de inundații este valabila in cursul acestei zile, in intervelul orar 08.00 - 14.00.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare Cod portocaliu de viituri, valabila pana duminica la pranz pe raurile din bazinele hidrografice: Bistra, Poganiș și Barzava, in judetele Caras-Severin si Timis.

- Conform prognozei de specialitate, in intervalul 1 martie, ora 12:00 - 2 martie, ora 12:00, se mentin nivelurile apelor peste Cotele de aparare, ca urmare a propagarii viiturilor formate anterior in amonte, pe raurile din bazinele hidrografice: Crasna - sector aval S.H. Craidorolt (judetul Satu Mare),…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor anunța ca este pericol de inundații pe mai multe rauri din Banat. Hidrologii au instituit cod portocaliu de inundații pe raurile din bazinele hidrografice Bega și Timiș. Codul portocaliu este valabil de sambata dupa amiaza pana duminica la…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod portocaliu pentru un afluent al raului Bega, in județul Timiș. „Astazi, 5 februarie 2023, in intervalul orar 08:25 – 12:00, la nivelul județului Timiș este in vigoare o avertizare hidrologica – Cod portocaliu – creșteri…

- ”Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, specialistii I.N.H.G.A. au instituit codul galben pentru raurile din urmatoarele bazine hidrografice: Bega – bazinul situat in amonte de statia hidrometrica Chizatau (judetul Timis); Poganis…