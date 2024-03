Reţea rurală de traficanţi de droguri, anihilată de DIICOT Politistii antidrog au luat cu asalt in aceasta dimineata satele din zona Gataia, judetul Timis, intr-o operatiune care vizeaza o retea locala de distribuire a drogurilor de risc si mare risc – din investigatiile DIICOT a reiesit ca barbatii comercializau un soritment mare de droguri, de la canabis la CMC, cristale sau amfetamina. Cu ajutorul […] Articolul Retea rurala de traficanti de droguri, anihilata de DIICOT a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

