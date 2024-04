Stiri pe aceeasi tema

- Un pieton a decedat dupa ce doua masini s-au ciocnit marti seara, la Lugoj, iar unul dintre autovehicule a fost proiectat pe trotuar in urma impactului. Victima este o femeie de 53 de ani, in acest caz fiind deschis un dosar pentru ucidere din culpa. ”La data de 16.04.2024, in jurul orei 20:20, politistii…

- La data de 16.04.2024, in jurul orei 20:20, polițiștii Biroului Rutier Lugoj au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Splaiul 1 decembrie 1918 din municipiu. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului unde au constatat faptul ca un barbat in varsta de 50 de ani a condus…

- Incident tragic petrecut marți seara, la Lugoj, unde o femeie a murit in timp ce mergea pe strada, lovita fiind de o mașina proiectata pe trotuar. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Depistat cu o alcoolemie de 1,08, un șofer de 75 de ani, a cazut cu mașina in paraul din satul Peșteana, comuna Densuș. In urma impactului, s-a rupt parapetul podului, iar mașina s-a rasturnat in albia apei. Șoferul a refuzat transportul la spital. „La data de 03 aprilie 2024, in jurul orei…

- Un barbat, in varsta de 29 de ani, a condus un autoturism pe DN6 dinspre Șandra spre Biled, iar la un moment dat, in afara localitații Șandra, a surprins și accidentat un barbat, in varsta de 45 de ani, care in calitate de biciclist se deplasa in aceeași direcție. Din nefericire in urma impactului,…

- O batrana de 81 de ani, pieton, a fost ranita, cand un șofer de 49 de ani a patruns intr-o intersecție, a lovit o alta mașina care s-a rasturnat și a fost proiectata, ulterior, in afara parții carosabile, pe trotuar.

- Un adolescent de 17 ani a fost accidentat sambata de o mașina condusa de un șofer care se afla sub influența substanțelor psihoactive. Evenimentul s-a produs in localitatea Giroc, din județul Timiș. Potrivit IPJ Timiș, șoferul, care voia sa iasa cu mașina din parcarea unui supermarket, a lovit…

- La data de 25 ianuarie ora 16:30, Poliția Falticeni a fost sesizata prin SNAU 112 cu privire la faptul ca pe strada M. Sadoveanu din Falticeni in zona intersecției cu b-dul 2 Graniceri, s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto care a provocat accidentul se afla…