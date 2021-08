Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, anunta reasezarea ”din temelii” a sistemului penitenciar si organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor de conducere. 32 de posturi vor fi scoase la concurs in perioada urmatoare, potrivit News.ro. ”Reasezam din temelii sistemul penitenciar, inclusiv…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, a admis, marți, intr-un interviu la RFI ca simte presiunile impotriva sa, dar se simte “foarte relaxat” deoarece nu și-a dorit prea mult aceasta funcție. Stelian Ion recunoaște ca a observat in ultima vreme din ce in ce mai multe critici la adresa sa, inclusiv din partea…

- In doar o jumatate de an la Ministerul Justiției, Stelian Ion, are conturile doldora de bani. Declarația de avere a ministrului arata ca in conturile acestuia au ajuns, din decembrie pana in iunie, inca 200.000 de lei, cu 70.000 de lei mai mult ca indemnizatia de ales. In ultima zi in care puteau fi…

- Functiile de conducere din Ministerul Economiei vor fi reduse cu 39%, iar cele de executie cu 30%, a anuntat, miercuri, ministrul Claudiu Nasui. El a precizat ca acesta va fi unul dintre cele mai importante eforturi de taieri de posturi din randul institutiilor statului. „Ministerul Economiei va fi…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, susține ca nerespectarea obligatiilor asumate in domeniul Justitiei poate duce la ruperea coaliției, iar pentru el nu ar fi o problema sa demisioneze daca acest gest ar rezolva problema desființarii Secției speciale de investigare a magistraților. Stelian Ion a criticat…

- Subiectul desființarii Secției Speciale de Investigare a magistraților a blocat iarași coaliția de guvernare. Ministrul Justiției susține ca partenerii de la UDMR se pun de-a curmezișul propunerilor sale, astfel ca discuțiile se impotmolesc de fiecare data. Stelian Ion s-a suparat pe partenerii de coaliție…

- Ministrul Justiției, Stelian Ion, s-a incurcat, luni, in explicații in fața ziariștilor, cand a fost intrebat de ce nu face nominalizari pentru șefia DIICOT și DNA, deși el este cel care trebuie sa demareze aceste proceduri. Stelian Ion s-a referit, in raspunsul sau ambiguu, la “consens” si “sprijin“,…

