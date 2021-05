Una dintre principalele teme de campanie a Alianței USR – PLUS, eliminarea pensiilor speciale, nu va fi onorata decat parțial. Ministrul Justiției, Stelian Ion (USR – PLUS) recunoaște ca nu pot fi legal eliminate anumite categorii. „Sunt discutii care se deruleaza. Vor fi prezenti la aceste discutii de astazi si reprezentantii sistemului judiciar, presedintele CSM, doamna presedinta a Inaltei Curti si doamna procuror general si vom discuta si astazi, poate si in alta zi despre problema pensiilor, dar nu in ideea de a se elimina efectiv aceste pensii, pentru ca nu este posibil. Stim foarte bine,…