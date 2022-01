Ministrul Justiției îndrumă procurorii să verifice facturile la energie Ministrul Justiției indruma procurorii sa verifice facturile la energie, dupa ce au fost identificate facturi exagerat de mari. Ministrul Catalin Predoiu a oferit o explicație pe acest subiect la postul Antena 3, joi seara. Anterior, el trimisese o solicitare procurorului general de a dispune verificarea facturilor exagerate. „In primul rand, as dori sa subliniez ca ministrul Justitiei are dreptul legal si constitutional la astfel de indrumari. In al doilea rand, as dori sa intelegem exact ce efect ar putea avea o astfel de indrumare si cred ca cel mai simplu ar fi sa spunem ce efecte nu are o… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Nu trebuie sa ne gandim ca procurorii vor descinde la operatorii din energie și nu vor derula operațiuni specifice in legatura cu tranzacții comerciale obișnuite, a declarat joi ministrul Justiției Catalin Predoiu, la Antena 3, in legatura cu solicitarea adresata procurorului general privind energia.

- „Ministrul Justitiei are dreptul constitutional si legal sa emita astfel de indrumari. In al doilea rand, as dori sa intelegem exact ce efecte ar putea avea o astfel de indrumare si cred ca cel mai simplu ar fi sa spun ce efecte nu are o astfel de indrumare, pentru ca nu trebuie sa ne inchipuim ca de…

- Catalin Predoiu, ministrul Justitiei, a explicat la Antena 3 ca a trimis o indrumare la Parchetul General pentru ca procurorii sa fie mai atenti la eventuale infractiuni legate de majorarea facturilor la energie, in contextul actual al crizei la energie, fiind determinat de discutiile la nivelul Guvernului.

