Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din Romania, iși propune din nou sa modernizeze Hidrocentrala Vidraru, situata pe raul Argeș, printr-o noua licitație publicata in sistemul electronic de achiziții publice, SEAP. Aceasta reprezinta a șasea incercare de retehnologizare a centralei,…

- Italia a inregistrat un excedent comercial de 34,5 miliarde de euro in 2023, datorita unei scaderi puternice a facturii energetice, a anuntat joi Institutul National de Statistica (ISTAT), citat de Boursorama. Deficitul balantei energetice a fost aproape injumatatit anul trecut, scazand la -64,3…

- Grupul Renault a avut un an 2023 bun, mai ales datorita vanzarilor din Europa, iar 2024 este un an cu foarte multe lansari, inclusiv a treia generație Duster și versiunea restilizata a electricei Spring. Profitul net a fost de 2,3 miliarde euro anul trecut, iar capitalizarea de piața este de 12,3 miliarde…

- In anul calendaristic 2022, Lidl Romania a contribuit la bugetul de stat cu peste 1,8 miliarde de lei prin plata taxelor, impozitelor si contributiilor salariale si a facut investitii sociale in programe comunitare in valoare de 38 de milioane de lei. Totodata, in aceeasi perioada, Lidl Romania a inregistrat…

- ”Am dedicat anul 2024 unui concept inovativ, teoria celor trei de zero: zero impozite si taxe pentru contribuabili, este anul in care nu vom aduce modificari pe impozite si taxe pentru contribuabili; zero toleranta pentru evaziunea fiscala; zero toleranta pentru risipa banului public. In ianuarie voi…

- Facturile de electricitate sau gaze naturale emise cu intarziere au devenit o situație tot mai comuna, și nu doar la Hidroelectrica. Situația le da batai de cap atat consumatorilor cat și companiilor, iar prevederile in acest sens nu sunt neaparat...

- Piata globala a Ofertelor Publice Initiale (IPO) a incheiat acest an cu 1.298 de IPO-uri, care au atras 123,2 miliarde de dolari, in timp ce in Romania anul 2023 a adus cea mai mare tranzactie de pana acum, odata cu listarea Hidroelectrica, principalul producator de energie electrica din tara, releva…

- Companiile care inregistreaza o cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro vor plati un impozit de minimum 1% pe cifra de afaceri, in timp ce operatorii din sectoarele petrol si gaze naturale, cu afaceri ce depasesc 50 de milioane de euro, vor avea de achitat un impozit suplimentar de 0,5% din…