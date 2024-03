e-Factura in 2024 Procesul de digitalizare a raportarilor fiscale a intrat, de la 1 ianuarie 2024, intr-o noua etapa, ca urmare a noilor reglementari publicate in luna decembrie a anului trecut. Prin acestea, autoritațile fiscale au adus schimbari importante in sistemele RO e-Factura și RO e-Transport. De asemenea, apar noutați cu privire la fișierul standard de control fiscal (SAF-T) și despre lansarea unui nou sistem de raportare, respectiv e-TVA. Care sunt cele mai importante aspecte de care trebuie sa țina cont contribuabilii? Schimbarile aduse RO e-Factura Obligația de a transmite facturile…