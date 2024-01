Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul justiției, Alina Gorghiu, a solicitat adoptarea in procedura de urgența a proiectelor de lege privind combaterea traficului și consumului de droguri. Primul se refera la inființarea Registrului Traficanților de Droguri, care prevede crearea unor centre regionale de dezintoxicare și recuperare…

- ”Eu ca argeseanca, ca om care vazut foarte multe campanii in politica romaneasca, din 2001 incoace, va spun ca nu avem voie, noi cei din coalitia aflata la guvernare in momentul acesta, sa intindem nervii romanilor cu patru tipuri de alegeri in 2024. Si asa, trebuie sa fim corecti cu cetatenii si sa…

- Camera Deputatilor a adoptat ieri proiectul de lege initiat de Ministerul Justitiei prin care Administratia Nationala a Penitenciarelor va elabora programe de interes national de reintegrare in colaborare cu institutii publice, organizatii guvernamentale si neguvernamentale."De acum, detinutii au o…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat joi ca pregatirea pentru emiterea voucherelor ce vor fi acordate victimelor infractiunilor se afla intr-o faza avansata, fiind deja demarata procedura de achizitie publica in vederea contractarii serviciilor privind emiterea, distribuirea si decontarea…