Ministrul iranian de Externe, chemat la Bruxelles de către șeful diplomaţiei europene Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, l-a invitat la Bruxelles pe ministrul iranian al afacerilor externe, Mohammad Javad Zarif, anunta duminica un comunicat al UE, care cere din nou o "dezescaladare" a tensiunilor în Orientul Mijlociu, scrie Agerpres, citând AFP.

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa a informat despre aceasta invitatie, fara a preciza data, într-un comunicat în care detaliaza convorbirea telefonica pe care a avut-o în acest weekend cu Zarif si despre care mentionase deja sâmbata seara într-un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

