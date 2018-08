Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe al Republicii Federale Germania, Heiko Maas, invitat de onoare la Reuniunea Anuala a Diplomației, a facut referire in discursul sau la protestele de strada de la București și la dezbaterile legate de reforma sistemului judiciar. El a afirmat ca Berlinul este ingrijorat ca…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, este de parere ca Europa trebuie sa infiinteze sisteme de plata independente de SUA daca doreste sa salveze acordul privind programul nuclear iranian, incheiat intre Teheran si marile puteri ale lumii si care a fost abandonat de catre presedintele american…

- "Din punctul nostru de vedere, fiecare cetatean roman, fie ca traieste in Romania sau in strainatate, are dreptul sa iti exprime opiniile, sa protesteze. Este o chestiune normala. Singurul lucru care ar trebui sa fie mai bine facut ar trebui sa il reprezinte organizarea unor asemenea actiuni de tip…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, il avertizeaza pe Donald Trump, inaintea intalnirii pe care acesta o va avea luni cu Vladimir Putin, sa nu negocieze in mod unilateral cu Rusia, intrucat risca pierderea aliatilor din Europa. “Dialogul aduce claritate. Dar din sistemul de coordonare cu presedintele…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) Augustin Zegrean a afirmat, vineri, ca este obligatoriu ca Romania sa tina seama de precizarile transmise in opinia preliminara a Comisiei de la Venetia ”daca vrem sa fim in clubul celor democrati si al statului de drept”. Zegrean sustine…

- Recomandarea Comisiei de la Venetia cu privire la proiectele de amendamente la trei proiecte de modificare a legilor justitiei din Romania nu poate sa nu fie luata in considerare, a declarat vineri, 13 iulie, pentru Agerpres , fostul presedinte al Curtii Constitutionale din Romania (CCR) Augustin Zegrean.…

- Iohannis, scrisoare deschisa catre șeful CCR. Șeful statului cere amanarea unei decizii a CCR pe Codul de Procedura Penala, pana se pronunța Comisia de la Veneția. Solicitarea a fost facuta, marți, de șeful statului, prin intermediul unei scrisori deschise transmise președintelui Curții Constituționale.…

- Uniunea Europeana trebuie sa-si reformeze guvernarea, iar membrii sai trebuie sa fie mai uniti in fata ordinii mondiale in schimbare evidentiate de amploarea tensiunilor in relatiile continentului cu aliatul sau traditional SUA, a declarat miercuri la Berlin ministrul de externe german, Heiko Maas,…