- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit la Palatul Victoria, cu ministrul Fortelor Armate din Franta, Sebastien Lecornu. Oficialul francez a anuntat decizia de dislocare a unei escadrile de avioane de vanatoare RAFALE in executarea misiunilor de politie aeriana in Romania.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu ministrul Forțelor Armate din Franța, Sebastien Lecornu, cei doi discutand in detaliu despre evoluțiile și situația din regiune in contextul agresiunii ruse in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul Nicolae Ciuca a salutat decizia Frantei de a-si consolida prezenta militara in Romania cu un nou grup de lupta cu tancuri Leclerc, subliniind angajamentul presedintelui francez Emmanuel Macron fata de parteneriatul strategic dintre cele doua tari. „Vesti excelente din Franta prin consolidarea…

- Franta isi va consolida prezenta militara pe flancul estic al NATO, astfel ca va trimite in Romania, in saptamanile urmatoare, o companie „de vehicule blindate de infanterie” si un escadron de tancuri Leclerc, a anuntat marti ministrul francez al apararii, Sebastien Lecornu, potrivit agențiilor de știri…

- Ministrul francez al transporturilor, Clement Beaune, a anunțat ca va semna luni un acord cu Romania pentru a creste exporturile de grane ucrainene catre tarile in curs de dezvoltare, indeosebi in zona Mediteranei.