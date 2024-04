Fortele Aeriene Regale ale Marii Britanii incep misiunea de politie aeriana in Romania, saptamana viitoare. Anuntul a fost facut de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Ceremonia de certificare, la baza Kogalniceanu Potrivit MApN, ceremonia de certificare a detasamentului dislocat in Romania pentru a executa misiuni de politie aeriana intarita va avea loc marti, in Baza 57 […] The post Cerul Romaniei, intesat de avioane NATO! Anunțul oficial al MApN first appeared on Ziarul National .