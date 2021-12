Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, la evenimentul “Forumul Capitalului Romanesc”, organizat de Intact Media Group, ca, in peroada pandemiei, orice afacere romaneasca a devenit o lectie de supravietuire economica. Insa, a spus premierul, exista o speranta de redresare. “Cu certitudine, nu vom incurca,…

- Noi masuri fiscale sunt pregatite de guvern pentru anul viitor. Acestea vor fi implementate atat prin Legea bugetului de stat, cat și printr-o ordonanța de urgența pregatita de Ministerul Finanțelor. In timp ce se mențin facilitațile pentru cei care activeaza in construcții și IT, potrivit proiectului…

- Adrian Caciu a declarat, duminica, la Antena 3, ca bugetul tarii este o chestiune foarte concreta. “Bugetul tarii nu este o chestiune de incertitudine, bugetul este destul de….nu de rigid, dar este o chestiune foarte concreta, adica banii sunt acolo, dar regula, asa cum vedem in multe ocazii nu sunt…

- Președintele Corneliu Ștefan: Prin intrarea la guvernare, PSD și-a asumat masuri care sa stabilizeze situația economica, sociala și sanitara din Romania The post Președintele Corneliu Ștefan: Prin intrarea la guvernare, PSD și-a asumat masuri care sa stabilizeze situația economica, sociala și sanitara…

- SRI poate pune in executare mandate de supraveghere tehnica in dosare penale de tradare, spionaj sau terorism, dar și in cauze care vizeaza infracțiuni comise de militari sau fapte de corupție și de serviciu comise de marinari civili. Asta prevede Legea privind aprobarea celebrei Ordonante de urgenta…

- PSD a stabilit masuri urgente pentru viitorul Guvern, condiții pe care le vor incluse in viitorul program de guvernare, daca celelalte partide politice iși asuma sa le implementeze. Printre aceste masuri se numara șcaola in format fizic cu testare saptamanala a elevilor și a cadrelor didactice, testarea…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca lucreaza, sambata, cu echipa de experți ai Partidului Național Liberal (PNL) și cu reprezentanții Uniunii Democrate Maghiare din Romania (UDMR), conduși de Hunor Kelemen, pentru a definitiva programul de guvernare, au anunțat sambata seara reprezentanții Guvernului.…

- Lista Cabinetului Ciolos si programul de guvernare vor fi depuse luni la Parlament. Potrivit Constituției, conducerile celor doua Camere urmeaza sa stabileasca data sedintei in care va fi dat votul de investitura. Noul Cabinet include sase ministri care au facut parte si din Guvernul Citu, dar și miniștri…