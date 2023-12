Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a spus luni ca a discutat cu deputatii liberali despre bugetul de stat pe 2024 și ca in acesta sunt cuprinse si cheltuielile cu majorarea pensiilor, a salariilor profesorilor, investitiile din programul Anghel Saligny. De asemenea, ministrul a anunțat ca nu vor fi…

- ”Majorarea pensiilor este o prioritate si o responsabilitate pentru Guvern. Oamenii care au muncit din greu zeci de ani trebuie sa primeasca sprijinul pe care il merita si de care au nevoie. Tot o responsabilitate este sa ne asiguram ca acest proces se desfasoara in mod corect. Sa ne respectam promisiunile,…

- Pensii 2023: Ce se intampla cu plata pensiilor și a salariilor in perioada urmatoare. Marcel Boloș: ”Nu se pune problema lipsei de bani pentru profesori, medici, pensionari” Pensii 2023: Ce se intampla cu plata pensiilor și a salariilor in perioada urmatoare. Marcel Boloș: ”Nu se pune problema lipsei…

- Marcel Boloș a anunțat ce se va intampla cu plata pensiilor și a salariilor in Romania, in condițiile in care multe instituții au ramas deja fara bani pentru plata veniturilor romanilor.

- Antena 3 CNN a obtinut in exclusivitate raportul FMI. Expertii de talie internationala sustin ca pachetul austeritatii este un prim pas important pentru reducerea bugetului ridicat deficit.

- Noul algoritm pentru cresterea pensiilor. Cele trei formule de calcul anunțate de ministrul Finanțelor pentru recalcularea pensiei Trei scenarii de calcul sunt pe masa guvernului pentru recalcularea pensiilor. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a explicat ca se lucreaza la noua Lege a pensiilor, iar…

- „Prin noua lege a pensiilor si reforma la care ne-am angajat prin PNRR spun ca va avea inclusiv o inlaturare a inechitatilor sociale in sistemul de pensii generale”, a afirmat Marcel Bolos, marti la Antena 3 CNN. Chestionat daca poate ramane pe masa recomandarea Bancii Mondiale de a indexa pensile cu…