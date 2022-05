Stiri pe aceeasi tema

- „Daca luni, au facut o convocare pentru luni, luni a fost programul deja antamat, o sa le cer sa ne vedem, dar in alta zi. O sa prezint acolo ceea ce am mai prezentat si in Senat. Daca uitam ca imprumuturile Romaniei inglobeaza si imprumuturile din PNRR, putem sa facem oarecum o licenta poetica, dar…

- Alianța pentru Unirea Romanilor il cheama la raport, in Parlament, pe premierul Nicolae Ciuca dupa vizita din weekendul trecut a președintelui Ungariei in Romania. Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita in Romania, dar nu s-a intalnit…

- Comisia pentru Aparare, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților, condusa de liberalul Pavel Popescu va petrece doua zile pe litoral, intr-o vizita oficiala decontata de la buget, la „structuri ale MApN și MAI din zona Dobrogei”. Cazarea delegației se face insa la unul dintre hotelurile…

- Camera Deputatilor va achiziționa maști de gaze, destinate protecției in cazul unor atacuri cu substanțe toxice. Peste 250.000 de lei vor fi dați pentru 600 de astfel de maști, in condițiile in care sunt puțin peste 300 de deputați. Potrivit www.e-licitatie.ro, Camera Deputatilor cumpara 600 de masti…

- Deputații au votat, miercuri, inființarea unei comisii speciale de ancheta pentru achizițiile publice efectuate in timpul starii de urgența și de alerta. Camera Deputaților, forul decizional, a supus la vot proiectul de Hotarare privind completarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr.75/2021…

- Proiectul de lege care le-ar permite adolescenților cu varsta de 16 ani sa voteze a fost depus in Parlament. ”Primul pas catre dreptul de a vota de la varsta de 16 ani s-a realizat. Suntem cu toții conștienți de parcursul dificil pe care proiectul il va avea prin Senat și Camera Deputaților inainte…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, intrebat duminica la Parlament daca isi va depune candidatura pentru sefia PNL, ca nu a luat o decizie in acest sens si inca analizeaza aceasta posibilitate. „Atunci cand voi lua o decizie in acest sens, o voi face. Eu pana in acest moment nu am luat o decizie. Doar…

- Camera Deputaților a adoptat, definitiv, un proiect de lege care prevede pedepse cu inchisoarea sau amenda penala in cazurile de incitare la violența, ura sau discriminare. Proiectul transpune o decizie JAI, dar USR a anunțat ca il va ataca la Curtea Constituționala. Proiectul prevede ca incitarea publicului,…