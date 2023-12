„Am un dialog foarte bun cu presedintele ANRE, domnul Niculescu. E intr-un mandat nou si dansul si a inceput sa transforme institutia ANRE. Desfasoara peste 170 de actiuni de control si urmeaza ca, pana la finalul acestui an, dar acesta este un subiect pentru ANRE sa fie anuntate si rezultate ale acestor actiuni, din dialogul pe care l-am purtat cu domnia sa. Este cert ca Ministerul Energiei are mandatul de a a asigura furnizarea energiei electrice si a gazelor naturale in conditii de siguranta, ANRE se ocupa de controale si de modul in care se respecta aceasta lege. Aceasta este si procedura…