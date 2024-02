Stiri pe aceeasi tema

- "Ne dorim mentinerea acestei scheme de compensare-plafonare si protejarea consumatorului roman, casnic si non-casnic. E foarte important sa ai stabilitate cand ai invazia Federatiei Ruse in Ucraina, cand ai conflict in Orientul Mijlociu, cand ai perspectiva finalului de an. La finalul acestui an, stiti…

- Ministerul Energiei va veni cu propuneri pentru eventuale ajustari ale Ordonantei 27/2022, care instituie schema pentru plafonarea preturilor la energie electrica si gaze naturale, in urma unei analize tehnice, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la briefingul de la finalul sedintei…

- Biroul Executiv Național al partidului Pro Romania a hotarat sa prezinte candidați proprii in alegerile pentru Parlamentul European, conform informațiilor furnizate de Agerpres. Victor Ponta, in prezent consilier al premierului PSD Marcel Ciolacu, va conduce lista de candidați a formațiunii. „Astazi…

- La 1 ianuarie 2024, Belgia preia de la Spania presedintia rotativa a Uniunii Europene (UE) pentru o perioada de sase luni. Statele membre care detin presedintia Uniunii lucreaza impreuna in grupuri de cate trei, numite „trio-uri”, pentru o perioada de 18 luni. Trio-ul actual este format din Spania (iul.-dec.…

- Apelul formulat de miliardarul rus Roman Abramovici fata de sanctiunile impuse impotriva lui de catre blocul comunitar in urma invadarii Ucrainei de catre fortele ruse a fost respins miercuri, 20 decembrie, de Curtea Generala a Uniunii Europene, informeaza Agerpres preluand agențiile DPA și Reuters.Dupa…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a afirmat ca schema de plafonare a pretului la energie a costat Romania anul trecut 15 miliarde de lei, in aceasta iarna va costa noua miliarde de lei, iar anul viitor aproximativ trei miliarde de lei, relateaza news.ro „Pretul gazelor si energiei electrice a scazut…

- „Pretul gazelor si energiei electrice a scazut fata de varful crizei energetice. Aceasta schema ne costa mai putin. Daca acum un an a costat la 15 miliarde de lei, anul acesta ne va costa in jur de noua si anul viitor, in jur de trei. De ce am insistat sa pastram schema de compensare – plafonare, tocmai…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a afirmat ca schema de plafonare a pretului la energie a costat Romania anul trecut 15 miliarde de lei, in aceasta iarna va costa noua miliarde de lei, iar anul viitor aproximativ trei miliarde de lei.„Pretul gazelor si energiei electrice a scazut fata de varful…