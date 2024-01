„Orice proiect major intampina si provocari. Am constatat un interes semnificativ din partea marilor companii de profil, insa – din pacate – acesta nu s-a materializat prin oferte conforme, la acest moment. Au fost primite, totodata, peste 70 de solicitari de clarificari, care au vizat atat posibila prelungire a termenului de depunere, cat si clauzele contractuale. O parte au fost deja acceptate. Am dispus reluarea de urgenta a procedurii de achizitie a documentatiei tehnico-economice, luand in calcul toate clarificarile primite in prima etapa. Suntem increzatori ca reluarea procedurii se va face…