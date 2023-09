Ministrul educaţiei, Ligia Deca, vrea să digitalizeze evaluarea pentru toate examenele naţionale Ea a precizat astazi, la un eveniment de specialitate ca profesorii evaluatori de la ultima sesiune a Bacalaureatului au indicat ca este benefica aceasta metoda. Pentru tot ce inseamna digitalizare – de la portofoliul educational, pana la evaluarile nationale, managementul educational, interconectarea bazelor de date – este nevoie de colaborare intre furnizori și autoritatile care [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

