- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a avut o intalnire de lucru care i-a adus la aceeași masa pe toți cei care pot contribui la actualizarea Strategiei pentru Resurse Minierale Neenergetice 2035. La intalnire au participat, alaturi de ministrul Spataru, Secretarul de Stat Mihai-Ion…

- La inițiativa prefectului Rudolf Stauder a avut loc azi, 12 aprilie, o ședința de lucru la care au participat reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș, Sistemului de Gospodarire a Apelor Maramureș, CNMPN Remin S.A, respectiv…

- Florin Spataru, ministrul PSD al Economiei, s-a laudat in acest weekend, printr-o postare pe Facebook, cu lansarea unei aplicații pentru turiști, dar acest proiect a fost inițiat de cei care au fost inaintea sa la guvernare. ”Salrom a lansat “Salina Praid App”, o aplicatie pentru turistii care isi doresc…

- Salina Ocna Dej sucursala a Societații Naționale a Sarii S.A – Salrom., cu sediul in Dej, str. Salinei nr.6. avand ca obiect de activitate extragerea, prepararea și comercializarea sarii geme, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de: Denumire Post: Secretara administrativ Structura organizatorica…

- Salina Ocna Dej sucursala a Societații Naționale a Sarii S.A – Salrom., cu sediul in Dej, str. Salinei nr.6. avand ca obiect de activitate extragerea, prepararea și comercializarea sarii geme, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de: Denumire Post: Șef compartiment Management Integrat Structura…

- Ministerul Finanțelor, prin ANAF, a demarat ample acțiuni de verificare a pieței de combustibil. Asta dupa ce ieri seara la nivel național s-a creat o adevarata isterie legata de creșterea cu pana la 3 lei a prețului la combustibil. Ieri seara și in Baia Mare, dar și in județ, am avut cozi interminabile,…

- Absolventa a Facultatii de Geologie si Geofizica din cadrul Universitatii din Bucuresti, Ioana Alexandra Ciuca are de aproape un an Artzycado, un mic atelier de arta si design, realizand produse handmade unicat, de la decoratiuni de cuplu pana la felicitari caligrafiate. Ioana a mai lucrat ca barman,…