Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, a fost prezent astazi, la Constanta, la Targul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, organizat la Pavilionul Expozitional in perioada 24 26 noiembrie. Targul este deschis vizitatorilor, zilnic, intre orele 10:00 ndash; 18:00. Astazi,…

- Pavilionul Expozițional Constanța gazduiește ediția 2023 a Targului Intreprinderilor Mici și Mijlocii din industria HoReCa, ȋntre 24 și 26 noiembrie. La evenimentul organizat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin Agenția pentru IMM-uri Constanța, participa operatori economici…

- Procedura de Implementare a Programului de Microindustrializare – „Fabricat in Romania” a fost publicata in Monitorul Oficial Procedura programului național multianual de microindustrializare a fost publicata in Monitorul Oficial. Schema de minimis va fi implementata de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan Radu Oprea, publica primul videoclip din seria celor cu care Romania va fi promovata la BBC. "Clipurile sunt realizate de Charlie Ottley un binecunoscut jurnalist, poet, realizator britanic, indragostit de Romania", a mai transmis ministrul.…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, a publicat duminica primul videoclip din seria celor cu care Romania va fi promovata la BBC, conform news.ro.Ministrul a precizat ca, timp de o luna, telespectatorii din intreaga lume vor viziona imagini despre tara noastra.…

- „Procesul de aderare a Romaniei la OCDE este cel mai important obiectiv strategic national dupa cel al aderarii tarii noastre la NATO si la UE. Pe parcursul procesului de aderare la OCDE Romania este evaluata de 26 de Comitete si va trebui sa internalizeze peste 250 de instrumente juridice la nivelul…

- ”Aflu de la televiziunile de stiri ca ar exista o propunere din partea patronatelor din turism de instituire a unei taxe pentru cetatenii romani care aleg sa-si petreaca concediul in strainatate. Spun public ca in cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului NU s-a discutat o astfel…

- Crește numarul investitorilor interesați de oportunitațile de afaceri din Romania: miercuri GKSD Investment Holding a avut discuții de prospectare la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului! Astfel, in scopul identificarii unor domenii cu potențial pentru realizarea investițiilor, ministrul…