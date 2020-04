Reprezentantii Dacia pregatesc un scenariu de reluare a productiei, in asa fel incat sa protejeze sanatatea oamenilor, si sunt optimist ca acest lucru se va intampla poate in a doua parte a lunii aprilie, a declarat, joi, ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Dacia si Ford au deja in somaj tehnic (salariati - n. r.), la fel si o parte din industria pe orizontala. Dacia are peste 16.000 de angajati, Ford 6.000. Sunt, probabil, in jur de 100.000 care lucreaza pe industria orizontala in toata industria auto. Ei doresc sa porneasca lucrurile, dar sunt oarecum dependenti de industriile din tarile europene,…