Gură de aer pentru industria românească de armament. Fabrica de tunuri se pregătește să revină în forță Dupa 15 ani de tacere, tunurile de la Reșița revin la viața pentru ca fabrica Arsenal se va moderniza cu investiții din Dubai. Dupa o pauza de aproape un deceniu și jumatate, o emblema a industriei romanești de armament, fabrica din Reșița, se pregatește sa reinvie. Unitatea, care va fi complet modernizata inainte de redeschidere, […] The post Gura de aer pentru industria romaneasca de armament. Fabrica de tunuri se pregatește sa revina in forța appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada de stagnare, fabrica de armament SC Arsenal din Reșița se pregatește sa redevina activa, urmand sa treaca printr-un amplu proces de retehnologizare in urmatoarele șase luni. Conform declarațiilor oficiale, aceasta reconfigurare va fi insoțita de o creștere semnificativa a numarului de…

- O fabrica romaneasca din Arad care producea seringi de unica folosința a fost scoasa la licitație. Este vorba, mai exact, de Sanevit Arad care se afla in pragul falimentului. De cațiva ani incoace, fabrica romaneasca nu mai producea seringi de unica folosința, ajungand in pragul falimentului. Din acest…

- Industria romaneasca a armamentului pare sa treaca printr-un moment favorabil, dovada fiind și investițiile anunțate in sector, la Brașov și Reșița, intr-un context geopolitic internațional tot mai complicat. In Romania, urmeaza sa fie construita la Brașov cea mai moderna fabrica de pulberi pentru munitie…

- Fabrica de tunuri de la Reșița a fost lasata in paragina imediat dupa Revoluție! Dupa 15 ani de inactivitate, fabrica reșițeana va fi resuscitata cu ajutorul investițiilor massive facute de o firma din Dubai.VEZI AICI CE SE VA PRODUCE IN FABRICA ȘI UNDE VOR AJUNGEARMELE!

- La sediul Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin a fost semnat un protocol de colaborare intre SC Arsenal și o firma, prin care fabrica reșițeana va deveni din nou operativa, dupa ce ani de zile a fost in conservare.In urmatoarele șase luni fabrica va trece printr-un proces de retehnologizare…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat marți in optimile de finala ale turneului de tenis de categorie Masters 1000 de la Dubai. Cirstea a invins-o in turul doi pe Veronika Kudermetova, cu 6-1, 6-4, intr-o ora și 30 de minute. Adversara ei din optimi va fi croata Dona Vekic. Un prim…

- ”Maladia X” ar putea, in curand, sa devasteze planeta, deoarece nu am reținut lecțiile date de epidemia mondiala de Covid-19, avertizeaza directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), in cadrul unei intalniri la nivel inalt in Dubai. Potrivit acestuia, civilizația o va plati scump,…

- Razboi in Ucraina, ziua 721. Un spital și un bloc cu cinci etaje din estul Ucrainei au fost lovite de rachetele lansate de ruși. Atacul a avut loc pe parcursul nopții. Trei persoane au murit și cel puțin 13 au fost ranite, anunța ucrainenii.