- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, le-a transmis multumiri politistilor romani si germani pentru depistarea si retinerea lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare pentru coruptie, potrivit agerpres.ro. “Felicit si multumesc politistilor…

- Deputatul AUR de Suceava Doru Acatrinei i-a solicita premierului Marcel Ciolacu sa-l demita pe ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, pentru fuga din țara a „infractorului Catalin Cherecheș", primarul din Baia Mare, care fost condamnat pentru luare de mita in dosarul finanțarii ...

- Polițistul satmarean care l-a lasat sa plece pe primarul fugar are 21 de ani vechime in poliția de frontiera și, așa cum spun șefii IGPF, o mare exeperiența in domeniu.Iulian Surugiu, fost lider de sindicat al politistilor, susține ca polițistul de frontiera pur și simplu ”nu și-a facut treaba”.…