Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca va candida in alegerile pentru primaria Lyonului, al treilea oras ca marime al Frantei, in anul 2020 si ca nu ar vrea sa astepte pana in ultima clipa pentru a demisiona din guvern, informeaza publicatia L'Express pe site-ul sau, potrivit…

- Gerard Collomb va candida in 2020 in alegerile municipale la Lyon, dar si la metropola, si intentioneaza sa paraseasca Guvernul dupa alegerile europene din iunie 2019 pentru a-si face campanie, a anuntat el intr-un interviu acordat editiei de marti a publicatiei Express, relateaza AFP. Numarul doi in…

- Matteo Salvini, ministrul italian de Interne, a declarat marți ca Franța ar trebui sa dea dovada de „mai multa solidaritate și sensibilitate” in problema migrației și sa permita refugiaților sa intre in țara prin orașul de frontiera Ventimiglia, relateaza Reuters.Salvini considera ca președintele…

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, a spus, ieri, ca nu el, ci serviciile presedintelui Emmanuel Macron trebuie sa suporte consecintele violentelor ilegitime comise de unul dintre colaboratorii acestuia...

- Ministrul francez de Interne, Gerard Collomb, va fi audiat de parlamentari saptamana viitoare, dupa ce guvernul se confrunta cu critici privind modul in care a abordat problema bodyguardului președintelui Emmanuel Macron care a fost filmat batand protestatari, relateaza Reuters.

- Ministrul francez de interne Gerard Collomb va fi audiat luni in scandalul Benalla de catre Comisia pentru legi a Adunarii Nationale (camera inferioara a parlamentului) dotata cu puteri de ancheta, a anuntat sambata presedinta comisiei, Yael Braun-Pivet (LREM, majoritatea prezidentiala), relateaza AFP.…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, intentioneaza sa demisioneze, au afirmat duminica seara surse din Uniunea Crestin Sociala (CSU) citate de agentiile internationale de presa, relateaza Agerpres .

- Moneda unica europeana este ireversibila, afirma ministrul german de finante, Olaf Scholz, intr-un interviu publicat sambata de ziarul Rheinische Post, preluat de Reuters. Intrebat daca va mai exista euro peste 10 ani, Scholz a raspuns: "Da, euro este ireversibil. Ne asigura viitorul comun in Europa".…