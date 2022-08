Imbracat lejer, cu o pereche de adidași, in blugi și camașa, Lucian Bode a mers la UNTOLD, unde a fost intampinat de primarul Clujului Emil Boc, viceprimarul orașului Dan Tarcea (PNL), europarlamentarul Daniel Buda (PNL) și chiar de patronul festivalului, Bogdan Buta. In mai toate pozele publicate pe Facebook, Lucian Bode avea un zambet larg pe fața, semn ca se simțea bine pe muzica electronica. Ministrul de Interne vorbește in postarea sa despre „respectarea legii” și le mulțumește celor de la festival. „Pe parcursul celor patru zile de festival, structurile MAI au fost și vor fi alaturi de zecile…