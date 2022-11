Stiri pe aceeasi tema

- Romania este foarte stabila la acest moment, iar cel putin pana in 2025 nu vor mai exista ajustari fiscale, a declarat, miercuri seara, la "Topul National al Firmelor Private din Romania", ministrul Finantelor, Adrian Caciu.

- Marius Budai a declarat duminica, 9 octombrie, la RTV, ca procentul de majorare a pensiilor va fi de minimum 10 la suta. „Vrem ca pe viitor sa avem și alte masuri”, a precizat Ministrul PSD al muncii. „Noi, PSD, cand am anunțat planul nostru de masuri, am spus ca cel puțin 10%. In urma unor analize…

- Luni, 26 septembrie 2022, Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a avut o intrevedere cu Christian Kettel Thomsen, vicepreședintele Bancii Europene de Investiții. Cu aceasta ocazie, ministrul Finanțelor i-a inmanat domnului Kettel Thomsen solicitarea Romaniei pentru o asistența financiara rambursabila…

- Fostul ministru al Tranporturilor, Catalin Drula a acuzat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca ministrul Finantelor, Adrian Caciu a platit toate ratele lunare ale imprumutului, in locul Blue Air, pana astazi si le va plati in continuare, inca 54 de luni. El a aratat ca s-au…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri seara, 7 septembrie, ca de la nivelul Guvernului nu va fi avansat niciun procent cu care vor fi majorate pensiile, pana cand nu va exista proiectul de buget pe anul viitor. „La nivelul Guvernului, va pot spune ca nu vom avea astfel de enunturi pana in momentul…

- „Analiza nu a fost numai pentru pragul de neimpozitare, ci pentru tot ceea ce inseamna posibilitatea supraimpozitarii a pensiilor asa-zis speciale. Analiza este finalizata. Cand coalitia va considera ca este oportun sa discutam si probabil ca in curand, pentru ca vine si jalonul din PNRR, vom avea aceasta…

- Exista riscul unei crize economice in Romania, spune, ca raspuns la o intrebare, ministrul Finantelor. Nu traim intr-o oaza feriți de riscurile apariției unor elemente recesioniste, adauga Caciu, caruia insa i-ar placea ca analiștii economici sa fie puțin mai cumpatați, fara „scene apocaliptice”. In…

- Intrebat despre tinta de 7% prevazuta pentru investitii, ministrul Finantelor a spus ca spera ca la a doua rectificare sa se poata ajunge la 7% din PIB. ”Este o chestiune iarasi de cumpatare, pana la urma, prinderea doar ca deziderat, sau propagandistic, sau aritmetic sau scriptic intr-un buget a unor…