Ministrul Barbu schimbă legea cu privire la porcii crescuți în gospodării Ministrul Agriculturii Florin Barbu a convocat, luni dimineața, o ședința de urgența pentru a clarifica normele de aplicare la legea porcului cu privire la vanzarea carnii provenite de la animalele crescute in gospodariile populației. Ministrul vrea sa fie permisa vanzarea porcilor crescuți in gospodarii, dupa ce ANSVSA a interzis vanzarea animalelor, dar și comercializarea carnii de la porcii proveniți de la populație. Ministrul Barbu le-a cerut responsabililor din ANSVSA și zootehnie sa modifice de urgența prevederile care le interziceau romanilor sa iși vanda porcii crescuți in gospodarie.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) modifica Ordinul nr. 130/2023, care aproba Normele specifice de aplicare a Legii nr. 122/2023 (Legea porcului), prin introducerea unei prevederi vizand comercializarea porcilor din gospodarie numai in conditiile in care…

- Romanii vor putea sa vanda porci in perioada Craciunului, pentru ca Ordinul ANSVSA privind normele de aplicare a legii va fi modificat, a anuntat, luni, ministrul Agriculturii.„In aceasta dimineața am convocat conducerea ANSVSA, pe domnul președinte, structura din cadrul Ministerului Agriculturii și…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat luni ca dupa ce a convocat conducerea ANSVSA si structura din cadrul Ministerului Agriculturii a luat decizia ca in perioada sarbatorilor de iarna atat porcii crescuti in gospodaria taraneasca, cat si in gospodariile populatiei sa poata fi valorizati de…

- Romanii nu mai au voie sa iși vanda porcii crescuti in gospodarii, arata noile reguli ale ANSVSA . S-a schimbat legea privind comercializarea carnii de porc . ANSVSA a emis de curand noile norme privind aplicarea Legii porcului, principala prevedere referindu-se la interzicerea comercializarii acestora…

- O noua lege agita atat cetatenii de rand cat si crescatorii de porci. Asa numita Lege a Porcului vine tocmai in apropierea Craciunului, cand, conform traditiei, cine are porc in gospodarie il sacrifice pentru consum. Dupa cum stiti, in vara eram anuntati ca: Guvernul vrea sa interzica gospodariilor…

- Porcii crescuți in gospodarie nu mai pot fi vanduți | ANSVSA, noi norme la Legea porcului Aplicarea Legii porcului vine cu o serie de norme care interzic in totalitate vanzarea porcilor crescuți in gospodariile țaranești, respectiv comercializarea carnii provenita de la aceștia. Mai mult, proprietarii…

- Normele privind aplicarea Legii porcului interzic in totalitate vanzarea porcilor crescuți in gospodariile țaranești, fiind interzisa de asemenea și comercializarea carnii provenita de la aceștia. ANSVSA a emis de curand noile norme privind aplicarea Legii porcului, principala prevedere referindu-se…

- Normele privind aplicarea Legii porcului interzic in totalitate vanzarea porcilor crescuți in gospodariile țaranești, fiind interzisa de asemenea și comercializarea carnii provenita de la aceștia.