Ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, s-a declarat in favoarea mentinerii deocamdata a dreptului de veto asupra intrarii depline a Romaniei si Bulgariei in Schengen, intr-un interviu acordat cotidianului austriac Die Presse, in care vorbeste despre problemele politice interne si externe de actualitate, relateaza sambata BTA.