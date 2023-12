Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca in Romania intra produse din lapte care nu sunt produse, de fapt, din lapte, și-i indeamna pe romani sa cumpere, in piete, de la vanzatori care au certificat de producator.

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu spune ca nu a fost acordata nicio licența pentru importul de materii prime din Ucraina, din septembrie și pana in prezent. Romania a exportat, in acest an, zece milioane de tone de grau, adica mai mult decat a tranzitat Ucraina prin țara noastra, a declarat ministrul…

- Ministerul Agriculturii anunța demararea plaților compensatorii pentru fermierii care activeaza pe piața de cereale și semințe, in contextul crizei generate de importurile masive din Ucraina. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a anuntat ca au inceput platile pentru fermierii din…

- Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta privind instituirea unui mecanism de consultare si reactie coordonata in contextul implementarii sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole. Ministrul Agriculturii Florin Barbu a explicat ca importurile de grau, porumb,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, vineri, la Timisoara, dupa o intalnire cu fermierii si cu primarii PSD din judet, ca se va incerca dublarea tranzitului de cereale din Ucraina, prin bratul Sulina, si a anuntat ca cerealele din import vor fi verificate. Daca nu vor fi conforme, amenzile…

- ”Cred ca colegii din celelalte patru state s-au grabit sa dea acele acte unilaterale pentru ca atunci cand Comisia a comunicat ca trebuie Ucraina sa aduca un plan in 72 de ore, apoi in 30 de zile sa se faca o licentiere, practic in niciun stat din cele 5 nu putea intra niciun bob de cereale, atat in…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anuntat vineri ca anul acesta va incepe construirea primelor sase centre de colectare legume-fructe.Ministrul le-a prezentat vineri, 22 septembrie, autoritatilor locale din judetul Buzau un model tip de centru colectare legume-fructe…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a dat asigurari fermierilor romani ca timp de 30 de zile nu va intra niciun bob de grau sau de porumb din Ucraina, iar singurii care vor beneficia de licentiere pe zona cerealelor vor fi fermierii si procesatorii romani. „In momentul de fata, in Romania nu a intrat…