Stiri pe aceeasi tema

- „Proiectul Centrelor de Colectare legume – fructe intra in linie dreapta! Astazi, am prezentat autoritatilor locale din judetul Buzau un model tip de centru colectare legume fructe si am fost in teren pentru a vedea unde va fi amplasat acest centru”, a scris Florin Barbu, vineri pe Facebook. Ministrul…

- Vineri, 22 septembrie, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Ionuț Barbu, va fi prezent la Buzau, unde va avea o serie de vizite de lucru la mai multe ferme zootehnice, la Banca de Gene, o intalnire cu primarii din județ și va participa la deschiderea Targului Toamna Buzoiana, eveniment…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca ”ordonanta privind stoparea cresterii preturilor pentru alimentele de baza se dovedeste o masura eficienta”, astfel ca aceasta va fi prelungita. Totodata, el arata ca ar putea fi incluse si alte produse alimentare pe lista, urmand sa aiba discutii in acest…

- Deficitul comercial al Romaniei cu produse agroalimentare nu poate fi redus decat prin dezvoltare, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, care si-a propus salvarea sectorului suin si o balanta comerciala „0” pe produsele din carne de porc intr-o perioada de 5 ani, informeaza…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat marți la Consiliul Agricultura și Pescuit, desfașurat la Bruxelles, ca a transmis Comisiei Europene ca Romania nu este de acord cu țintele obligatorii stabilite la nivel național cu privire la reducerea cantitații de pesticide cu un procent aplicat unitar.„Fermierii…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat ca scaderea preturilor ”este o realitate in acest moment, intr-un mare lant de magazine care a limitat adaosurile inainte de 1 august”. El a avut o intalnire cu reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania din sectorul alimentar, reprezentanti…

- ”Am semnat astazi, la Varsovia, alaturi de ministrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria si Slovacia o declaratie comuna prin care subliniem necesitatea mentinerii interdictiei importurilor pentru cerealele din Ucraina, cel putin pana la finalul acestui an. De asemenea, pozitia noastra comuna…

- Incendiu la o ferma de porcine, in localitatea Feldioara. Ard baloti de paie, pe o suprafata de aproximativ 80 mp. Se intervine cu 4 autospeciale cu apa și spuma pentru stingerea incendiului. Incendiul este localizat, potrivit ISU. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori…